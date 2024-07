Gemeente Harlingen wijst inwoners op privacyregels voor deurbelcamera's

De gemeente Harlingen wijst inwoners op de privacyregels die gelden voor het gebruik van deurbelcamera's en beveiligingscamera's. De gemeenteraad had het gemeentebestuur gevraagd om inwoners bewust te maken van de wet- en regelgeving rondom cameratoezicht. "De belangrijkste regel is dat camera’s bij een particuliere woning alleen eigen bezittingen mogen filmen. Eigendommen van anderen, zoals het huis of de tuin van de buren, mogen dus niet worden gefilmd", aldus de gemeente.

Mocht het toch nodig zijn een stukje van de openbare weg te filmen, moet de eigenaar van de camera ervoor zorgen dat de privacy van voorbijgangers zo min mogelijk wordt geschonden. Daarnaast moet het duidelijk zijn voor mensen dat ze mogelijk gefilmd worden en moeten camerabeelden zo kort mogelijk worden bewaard, zo laat de gemeente aanvullend weten. Harlingen adviseert eigenaren van een deurbelcamera om alleen live te kijken wie er voor de deur staat op het moment dat er wordt aangebeld. De beelden hoeven dan niet te worden opgeslagen.

Tevens wijst de gemeente op het gebruik van particuliere videobeelden door de politie. De politie kan beelden van bijvoorbeeld een beveiligings- of deurbelcamera vorderen. Schermafbeeldingen worden volgens de gemeente vaak aan het dossier toegevoegd. "In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de persoon van wie de camera is te anonimiseren in een politiedossier", zo merkt de gemeente verder op. Volledige anonimiteit bij het vorderen van camerabeelden is echter nooit te garanderen. Onlangs werd bekend dat de gemeente Amsterdam een campagne begint om inwoners op de privacyregels voor deurbelcamera's te wijzen.