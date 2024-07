Bunq gaat meeste slachtoffers bankhelpdeskfraude grotendeels vergoeden

Bunq gaat de meeste klanten die slachtoffer van bankhelpdeskfraude werden voor het grootste deel vergoeden. Het grootste deel van de slachtoffers is akkoord gegaan met een schikking, zo laat een woordvoerder van bunq tegenover het het Financieele Dagblad weten. De bank was eerst niet van plan om slachtoffers te vergoeden, maar besloot na grote ophef dit toch te doen.

Eerder meldde de Consumentenbond dat een groot deel van de slachtoffers naar tevredenheid gecompenseerd lijkt. Een aantal klanten is echter niet akkoord met het voorstel van bunq en wil volledig vergoed worden. Eén klant, die eiste dat bunq al zijn schade zou vergoeden, verloor deze week een kort geding hierover. Hoeveel klanten bunq heeft vergoed en het totale schadebedrag zijn niet bekendgemaakt. Gemiddeld krijgen klanten 85 procent van de schade vergoed.

Eén van de advocaten die bij het proces betrokken is zegt ruim tachtig klanten te vertegenwoordigen. Het grootste deel van deze groep is akkoord met het voorstel van bunq gegaan. Deze klanten eisten een vergoeding van in totaal vier miljoen euro. Een kleine groep klanten heeft nog geen schikking aangeboden gekregen. Het gaat om mensen met een zakelijk rekening, zoals ondernemers en zzp'ers. Deze groep valt volgens financieel aansprakelijkheidsrecht onder een andere categorie, aldus het FD.

De Consumentenbond hekelde eerder deze maand de beslissing van bunq om zakelijke klanten die slachtoffer zijn geworden uit te sluiten van de coulanceregeling. "Dat is bij andere banken vaak ook zo, maar bunq schrijft zelf in zijn persbericht dat ze 'alle' gedupeerden compensatie aanbieden. Dat zou dan ook moeten gelden voor (kleine) ondernemers en ZZP’ers wiens spaargeld een noodzakelijk vangnet is", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.