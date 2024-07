GrapheneOS haalt uit naar Google en Authy wegens API-blokkade

De makers van GrapheneOS hebben op X uitgehaald naar Google en 2FA-applicatie Authy omdat ze het platform blokkeren. GrapheneOS is een op Android-gebaseerd besturingssysteem voor Pixel-telefoons. Google laat GrapheneOS geen gebruikmaken van de Play Integrity API, waarmee app-ontwikkelaars kunnen controleren dat hun app op een 'genuine' Androidtoestel draait. Zo wordt gecontroleerd of het toestel niet is geroot.

"We willen gebruikers van alternatieve besturingssystemen niet straffen, maar er is op dit moment geen andere optie. Play Integrity heeft geen manier om te raden of een alternatief besturingssysteem het Android-beveiligingsmodel ondermijnt. Als het geen officieel besturingssysteem is, moeten we ervan uitgaan dat het fout is", aldus Googles Shawn Wilden op X.

2FA-applicatie Authy maakt gebruik van Play Integrity. Doordat deze interface niet beschikbaar is voor GrapheneOS kunnen gebruikers van het platform geen gebruik van Authy maken. "Authy's antwoord over hun gebruik van de Play Integrity API laat zien dat hun dienst zeer onveilig is en afhankelijk is van client-side validatie. Play Integrity is zeer onveilig en eenvoudig te omzeilen, dus het is spijtig dat Authy stelt dat hun security ervan afhankelijk is", aldus de makers van GrapheneOS op X. Ze stellen verder dat het eenvoudig is voor Authy om de 2FA-app voor GrapheneOS te laten werken.

Daarnaast hekelen de makers ook Google. "We gaan Google geen veto geven over wat we mogen doen in GrapheneOS", zo merken ze op. "Googles gedrag op de mobiele markt is zeer anti-competitief." Volgens de makers verbiedt Google mensen om een groeiend aantal apps en diensten op een veiliger besturingssysteem te gebruiken, waarbij ze het over GrapheneOS hebben. De makers stellen dat Google het gebruik van de Play Integrity API door GrapheneOS kan toestaan of ze zullen juridische stappen nemen. Inmiddels is GrapheneOS naar eigen zeggen met toezichthouders in gesprek.