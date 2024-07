Belgische politie waarschuwt vakantiegangers voor juice jacking

De Belgische politie heeft vakantiegangers vandaag gewaarschuwd voor juice jacking, maar volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF wordt er via dit soort waarschuwingen onnodig paniek gezaaid. Bij juice jacking worden apparaten via malafide opladers besmet met malware. "Je toestellen opladen op een openbare plaats houdt risico's in", zegt commissaris Christophe Axen van de Federale Gerechtelijke Politie van Luik.

"Het beste advies is om altijd je eigen oplader te gebruiken, gekocht bij een betrouwbare leverancier, rechtstreeks op een standaard stopcontact", aldus Axen. Een andere oplossing die de commissaris aanraadt is het gebruik van een externe batterij. "Ze zijn betaalbaar en je kunt ze overal meenemen. Let wel op met de capaciteit (niet meer dan 27 000 milliampère/batterij) opdat ze kunnen worden meegenomen in het vliegtuig."

Wie besluit om toch een usb-poort voor het opladen te gebruiken krijgt het advies om de optie 'Alleen opladen' te kiezen en niet 'Gegevens delen' of 'Dit toestel vertrouwen'. "Je kunt ook een 'data blocker'-adapter kopen om gegevensoverdracht in de usb-kabel te blokkeren, of kiezen voor de draadloze oplaadpunten Qi of MagSafe. Er is dan geen enkele gegevensoverdracht mogelijk", aldus de commissaris.

De afgelopen jaren zijn er verschillende van dergelijke waarschuwingen verschenen, zonder dat er echt concrete details of voorbeelden van daadwerkelijke infecties of aanvallen worden gegeven. Vorig jaar haalde de EFF nog uit naar een soortgelijke waarschuwing van de FBI. De Amerikaanse opsporingsdienst waarschuwde voor openbare ubs-laadstations die spyware en malware verspreiden.

"Wanneer je berichten hoort over openbare laadstations die mensen malware geven, moet je je afvragen welke kwetsbaarheid is gebruikt en wanneer het wordt verholpen, alsmede hoe wijdverbreid het probleem is en hoeveel mensen hierdoor worden geraakt", aldus de EFF. Volgens de burgerrechtenbeweging ontbreekt deze informatie in de berichten over juice jacking die om de zoveel tijd verschijnen, omdat die vaak gebaseerd zijn op oudere berichten waarin deze informatie ook ontbreekt.