Belangrijke Amerikaanse bloedbank getroffen door ransomware-aanval

Een belangrijke Amerikaanse bloedbank is getroffen door een ransomware-aanval en heeft bloeddonoren opgeroepen om bloed te doneren. OneBlood levert bloed aan meer dan 250 ziekenhuizen in vier Amerikaanse staten. De bloedbank kan nog steeds bloed afnemen, testen en leveren, maar de capaciteit is aanzienlijk beperkt, aldus een verklaring op de website van OneBlood.

Om operationeel te blijven is de bloedbank teruggevallen op handmatige processen en procedures. "Handmatige processen nemen veel meer tijd in beslag om uit te voeren en hebben invloed op de beschikbaarheid van inventaris", aldus de bloedbank. Die heeft de meer dan 250 ziekenhuizen die het bedient gevraagd om het noodprotocol voor bloedtekorten in te schakelen. Andere Amerikaanse bloedbanken zijn inmiddels begonnen om bloed naar OneBlood te sturen. Daarnaast roept de getroffen bloedbank mensen op om bloed te komen doneren. Details over de aanval zelf zijn niet bekendgemaakt.

Begin juni riep de Britse gezondheidszorg bloeddonoren op om bloed te doneren, wegens een ransomware-aanval op Synnovis, een laboratorium dat bloedtests voor ziekenhuizen en zorgorganisaties in Londen verwerkt. Vanwege de aanval, waarvan de gevolgen nog altijd in het VK merkbaar zijn, moesten duizenden operaties en behandelingen worden verzet.