26 miljoen e-mailadressen van besmette computers toegevoegd aan HIBP

Meer dan 26 miljoen e-mailadressen afkomstig van met malware besmette computers zijn toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Vorige maand verschenen op Telegram allerlei logbestanden met inloggegevens die van de besmette systemen door middel van infostealer-malware waren gestolen. Troy Hunt, oprichter van Have I Been Pwned, ontving in totaal 22 gigabyte aan logbestanden met gestolen inloggegevens.

In de bestanden vond hij meer dan 26 miljoen unieke e-mailadressen die voor meerdere accounts worden gebruikt en waarvan de inloggegevens via infostealer-malware zijn gecompromitteerd. Dergelijke malware steelt gebruikersnamen en wachtwoorden die op het systeem worden gevonden of ingevoerd. De gestolen data wordt dan teruggestuurd naar de aanvallers, die de inloggegevens zelf gebruiken of aan anderen verkopen.

Via Have I Been Pwned kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de aangetroffen e-mailadressen was negentig procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. Dat houdt in dat bijna 2,7 miljoen e-mailadressen nieuw voor de zoekmachine zijn, merkt Hunt op.