Witte Huis en EU kijken naar risico's van met internet verbonden auto's

Het Witte Huis en afgevaardigden van de Europese Unie, andere landen en 'industrieleiders' zijn deze week in de VS bijeengekomen om te praten over de risico's voor de staatsveiligheid van met internet verbonden auto's. Er werd gesproken over de data- en cybersecurityrisco's van connected cars en bepaalde onderdelen.

De deelnemende landen bevestigden dat connected cars een steeds grotere rol in de vitale infrastructuur spelen, omdat ze verbonden zijn met andere voertuigen, persoonlijke apparatuur, telecomnetwerken, het elektriciteitsnet en andere infrastructuur, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder dit jaar kondigde de VS nieuwe regels aan voor connected cars en auto-onderdelen die in het buitenland worden ontwikkeld. De Office of the Director of National Intelligence (ODNI) had connected cars eerder nog "smartphones op wielen" genoemd en beschreef verschillende risico's, waaronder het stelen van persoonlijke informatie, volgen van personen en zelfs het 'hacken' van auto's (pdf).

"De meeste auto's vandaag de dag zijn connected - het zijn net smartphones op wielen. Deze auto's zijn verbonden met onze telefoons, navigatiesystemen, vitale infrastructuur en met de bedrijven die ze hebben gemaakt. Connected cars afkomstig uit China kunnen gevoelige data over onze burgers en infrastructuur verzamelen en dit terugsturen naar China. Deze voertuigen kunnen op afstand worden benaderd en uitgeschakeld", waarschuwde president Biden eerder dit jaar.

De Verenigde Staten en 'like-minded' landen zijn deze week overeengekomen dat ze naar mogelijkheden gaan kijken voor het invoeren van cybersecurity-standaarden voor auto's en het coördineren van beleidsmaatregelen om de risico's van connected cars tegen te gaan. Tevens werd gepleit voor een open, inclusief, betrouwbaar en veilig digitaal ecosysteem en ervoor te zorgen dat alle connected cars en opkomende technologieën worden geproduceerd en beheerd met vertrouwen en security in het achterhoofd.