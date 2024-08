SP wil opheldering minister over verdwijnen brievenbussen PostNL

De SP heeft minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken om opheldering gevraagd over de plannen van PostNL om honderden brievenbussen in Nederland weg te halen. Volgens SP-Kamerleden Dijk en Beckerman heeft namelijk niet iedereen toegang tot digitale communicatiemiddelen.

"Er is sprake van een aanhoudende daling van de hoeveelheid post. Dagelijks legen we brievenbussen waarin nauwelijks of zelfs geen post zit, bijvoorbeeld omdat er twee brievenbussen dicht bij elkaar staan. Daarom halen we de overbodige brievenbussen weg. Niet in één keer, maar stap voor stap", aldus PostNL op de eigen website.

De Postwet verplicht PostNL dat er in woonwijken met meer dan vijfduizend inwoners binnen een straal van één kilometer een voor het publiek bestemde brievenbus staat. In woonwijken met minder dan vijfduizend inwoners moet er altijd een brievenbus binnen een straal van 2.5 kilometer staan.

Onlangs werd bekend dat PostNL zo'n driehonderd van de elfduizend brievenbussen gaat verwijderen. Aanleiding voor Dijk en Beckerman om vandaag Kamervragen te stellen. "Hoe zorgt PostNL ervoor dat onder andere ouderen en mensen zonder toegang tot digitale communicatiemiddelen niet worden benadeeld door het verwijderen van brievenbussen?", zo willen ze onder andere van de minister weten.

Tevens vragen ze Beljaarts naar welke waarborgen er zijn voor behoud van brievenbussen voor bepaalde gebieden en welke maatregelen PostNL neemt om de zorgen van burgers over het verdwijnen van brievenbussen aan te pakken. De minister heeft drie weken om te reageren.