'Pornosite Bang Bros lekte ip-adressen en andere gegevens van gebruikers'

Pornosite en -producent Bang Bros heeft de gevoelige gegevens van gebruikers gelekt, waaronder ip-adressen, gebruikersnamen, user agents, geolocatie en andere data, zo meldt Cybernews op basis van eigen onderzoek. De dataset van in totaal acht gigabyte werd in een onbeveiligde Elasticsearch-cluster aangetroffen en begin juni door zoekmachines geïndexeerd.

Elasticsearch is zoekmachinesoftware voor het indexeren van allerlei soorten informatie. Het wordt onder andere ingezet voor het doorzoeken van websites, documenten en applicaties, maar is ook te gebruiken voor analytics, monitoring en data-analyse. De dataset bevatte twaalf miljoen records met ip-adressen, gebruikersnamen, user agents, berichten, land, geolocatie tot op 11 meter nauwkeurig en modelgegevens, aldus Mantas Kasiliauskis van Cybernews.

De website waarschuwde Bang Bros, waarna de data werd beveiligd. Kasiliauskis zegt dat er geen reactie op de melding kwam. Het is daarnaast onbekend of anderen de dataset hebben gevonden. Kasiliauskis adviseert gebruikers van pornosites om geen echte namen te gebruiken en met een apart e-mailadres te werken. Ook wordt het gebruik van een vpn aangeraden.