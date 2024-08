Indonesië blokkeert DuckDuckGo wegens ongewenste zoekresultaten

Indonesië heeft zoekmachine DuckDuckGo geblokkeerd wegens ongewenste zoekresultaten. Het Open Observatory of Network Interference (OONI) meldde eerder deze week de blokkade door verschillende telecomnetwerken. Daarbij zouden de providers gebruikmaken van 'dns tampering', aldus de organisatie die wereldwijd internetcensuur in kaart brengt.

DuckDuckGo bevestigde op Reddit de blokkade. De blokkade is ingesteld omdat de zoekmachine niet aan het censuurbeleid van de Indonesische autoriteiten wil voldoen, aldus de verklaring. Er is op dit moment geen manier om de blokkade te omzeilen, zo laat DuckDuckGo verder weten. Tegenover persbureau Reuters verklaart het Indonesische ministerie van Communicatie dat de blokkade is ingesteld vanwege de zoekresultaten waarin online gokken en pornografie is te vinden.