'Gekaapte DNS-omgeving ISP verspreidde besmette updates onder klanten'

Een spionagegroep is erin geslaagd om de DNS-infrastructuur van een niet nader genoemde internetprovider te kapen om zo besmette updates onder klanten te verspreiden, zo stelt securitybedrijf Volexity in een analyse. Via de besmette updates werden zowel macOS- als Windowssystemen bij aangevallen organisaties gecompromitteerd.

Het Domain Name System (DNS) is het systeem en netwerkprotocol dat namen van domeinen koppelt aan ip-adressen en omgekeerd. Doordat de aanvallers de DNS-omgeving van de provider hadden gecompromitteerd konden ze via aangepaste DNS-responses bepaalde applicaties malafide updates laten downloaden. Het ging hierbij specifiek om applicaties die automatische updates via HTTP uitvoeren en de digitale handtekening van de update of installer niet goed controleren.

Eén van de applicaties waar de aanvallers het op hadden voorzien was 5KPlayer. Deze applicatie zal bij elke start controleren of er een nieuwe versie van de software YoutubeDL beschikbaar is. Hiervoor verstuurt 5KPlayer een HTTP-request. Wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is zal 5KPlayer die vanaf een opgegeven locatie downloaden. De aanvallers konden, omdat er gebruik werd gemaakt van HTTP, het verzoek onderscheppen en laten weten dat er een update beschikbaar was, die vanaf hun server gedownload moest worden.

De aangeboden update bevatte echter malware, waarmee de aanvallers systemen konden compromitteren. Bij één van de succesvolle aanvallen installeerden de aanvallers vervolgens een malafide Google Chrome-extensie waarmee browsercookies werden gestolen. Hoe de aanvallers de betreffende internetprovider konden compromitteren en welke apparatuur daarbij werd besmet is niet bekend. Volexity waarschuwde de ISP, die vervolgens verschillende netwerkapparaten offline haalde, waarna de DNS-manipulatie meteen stopte.