EFF: Google schaadt Chrome-gebruikers door behoud trackingcookies

Google schaadt de belangen van miljarden Chrome-gebruikers door trackingcookies toch in de browser te blijven gebruiken, ook al had het eerder aangegeven hiermee te stoppen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Die wil dat Google de beslissing terugdraait, het bedrijf wordt opgebroken en er strengere privacywetgeving komt, die onder andere gerichte advertentie verbiedt.

Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd. Google had plannen aangekondigd om trackingcookies in de eigen browser uit te faseren, maar kwam daar vorige maand op terug.

"Door deze plannen te verlaten stelt Google miljarden Chrome-gebruikers bloot aan online surveillance", aldus de EFF. "Dit is slecht voor jouw privacy en goed voor Googles business." Volgens de burgerrechtenbeweging is de beslissing van Google om trackingcookies in Chrome te blijven ondersteunen het gevolg van Googles businessmodel. Het grootste deel van de inkomsten die het techbedrijf verdient is afkomstig van gerichte advertenties.

>"Google is de grootste tracker op internet, en de meeste websites die je bezoekt bevatten Google-trackers, (waaronder maar niet beperkt tot third-party cookies)", gaat de burgerrechtenbeweging verder. "Nu Chrome gebruikers kwetsbaar voor tracking laat, blijft Google bijna tachtig procent van hun inkomsten via online advertenties ontvangen",

De EFF ziet verschillende oplossingen om de problematiek aan te pakken. Zo zou de marktmacht van Google doorbroken moeten worden door het bedrijf op te splitsen. Daarnaast moet het techbedrijf de beslissing terugdraaien en trackingcookies toch uitfaseren. "Zeker wanneer andere grote browsers die al jaren blokkeren, is het een duidelijke schending van het vertrouwen van gebruikers. Google moet de privacy van mensen boven hun eigen advertentie-inkomsten plaatsen en echte oplossingen zoeken voor mededingszorgen."

Verder adviseert de EFF gebruikers om anti-trackingextensies te installeren. "We hebben ook privacywetgeving nodig om ervoor te zorgen dat privacystandaarden niet door advertentiebedrijven worden bepaald." Daarbij zouden ook gerichte advertenties moeten worden verboden, aangezien die de reden voor de buitensporige dataverzameling zijn.

"Googles beslissing om third-party cookies in Chrome toe te blijven staan is een grote teleurstelling. Om internet te gebruiken zou je je niet moeten overgeven aan uitgebreide surveillance. Nu Google winst boven privacy plaatst hebben we wetgeving nodig die jou controle over je data geeft", besluit de EFF haar pleidooi.