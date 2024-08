Singapore lanceert paspoortloze controles op luchthaven van Changi

De Singaporese overheid start deze maand met de uitrol van paspoortloze controles op de luchthaven van Changi. Reizigers kunnen dan door middel van een biometrische scan langs de immigratie. Daarnaast wordt de qr-code voor 'land checkpoints' voor motorrijders beschikbaar. Dat laat de Immigration & Checkpoints Authority (ICA) in een aankondiging weten.

De 'token-less clearance' is beschikbaar voor Singaporese burgers die aankomen en vertrekken en alle buitenlandse reizigers bij vertrek. Hiervoor is een gezichts- en irisscan verplicht en hoeft het paspoort niet meer bij de immigratie getoond te worden. Deze methode is straks beschikbaar bij alle zee- en luchthavens. Vanaf vandaag wordt er op de luchthaven van Changi met de technologie getest. Volgende maand zal die bij alle terminals zijn uitgerold. De ICA stelt dat de token-less clearance veertig procent sneller gaat dan bij een traditionele paspoortcontrole.

Bij de token-less clearance weet de ICA van tevoren welke reizigers eraan komen. Bij checkpoints op land is dergelijke reizigersinformatie niet beschikbaar en wordt als oplossing een qr-code als identificatietoken aangeboden. De qr-code werd eerder dit jaar al ingevoerd en volgens de autoriteiten maakt zeventig procent van de automobilisten en buschauffeurs er inmiddels gebruik van. De methode wordt nu uitgebreid naar motorrijders en hun passagiers. Deze controlemethode zou dertig procent sneller zijn.