Mozilla ontvangt 1800 meldingen over 'onofficiële' sites die Firefox aanbieden

De campagne die Mozilla afgelopen juni startte over 'onofficiële' websites die Firefox aanbieden heeft ruim achttienhonderd meldingen opgeleverd, zo laat de Firefox-ontwikkelaar weten. Het gaat om sites die downloads van Firefox aanbieden, waarbij er niet direct wordt doorgelinkt naar Mozilla.org. Volgens Mozilla waren veel van de Firefox-downloads vorig jaar afkomstig van onbekende bronnen.

Dit brengt verschillende risico's met zich mee, bijvoorbeeld dat gebruikers een verouderde of malafide versie van de browser downloaden en installeren, aldus de Firefox-ontwikkelaar. Die riep gebruikers op om dergelijke websites te rapporteren. De campagne heeft in totaal 1844 meldingen opgeleverd, aan de hand waarvan 683 unieke third-party websites en 105 unieke downloadlinks werden geïdentificeerd. Mozilla gebruikt de meldingen voor verder onderzoek dat nog gaande is.