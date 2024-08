Cisco meldt misbruik van zes jaar oud Windows-lek bij recente aanvallen

Aanvallers maken misbruik van een zes jaar oude kwetsbaarheid in Windows, ook al is een update sinds 8 mei 2018 beschikbaar, zo laat Cisco weten. De Amerikaanse overheid heeft het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2018-0824, aan een lijst met actief aangevallen kwetsbaarheden toegevoegd.

Cisco waarschuwde vorige week voor een groep genaamd APT41 die zich zowel met spionage als financieel gemotiveerde cybercrime bezighoudt. CVE-2018-0824 betreft een kwetsbaarheid in Microsoft COM for Windows waardoor remote code execution mogelijk is. APT41 gebruikt het beveiligingslek om de eigen rechten te verhogen op systemen waar het al toegang toe heeft, aldus de uitleg van Cisco.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security heeft het Windows-lek toegevoegd aan de lijst met actief aangevallen kwetsbaarheden. Amerikaanse overheidsinstanties zijn daarnaast opgedragen om de update waarmee het beveiligingslek wordt verholpen voor 26 augustus te installeren mocht dat nog niet zijn gedaan.