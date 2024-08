Gebruikers Angry IP Scanner doelwit van typosquatting-aanval

Gebruikers van Angry IP Scanner, een tool voor het scannen van netwerken, zijn het doelwit van een typosquatting-aanval geworden. Dat laat securitybedrijf Quorum Cyber weten. Aanvallers hadden een malafide website opgezet met een domeinnaam die erg veel leek op die van Angry IP Scanner. De aangeboden software, 'ipscan-3.9.1-setup.exe', was echter niet de netwerkscanner, maar de SharpRhino-malware.

Via deze malware krijgen de aanvallers, met de naam Hunters International, toegang tot besmette systemen en kunnen vervolgens andere systemen aanvallen. Het uiteindelijke doel is het uitrollen van ransomware. Volgens Quorum Cyber zou de ransomwaregroep in de eerste zeven maanden van dit jaar 134 ransomware-aanvallen hebben opgeëist.