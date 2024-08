ICS hoeft slachtoffer van sms-phishing geen 1500 euro te vergoeden

Creditcardmaatschappij ICS hoeft een klant die slachtoffer van sms-phishing werd geen 1500 euro te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Begin dit jaar ontving de klant een sms-bericht dat van ICS afkomstig leek en stelde dat er was geprobeerd een transactie met de creditcard van de klant te verrichten. Als de klant hiervoor geen toestemming had gegeven moest ICS via het meegestuurde telefoonnummer worden gebeld, zo liet het bericht verder weten.

De klant belde het opgegeven nummer en kreeg een oplichter aan de lijn die zich voordeed als ICS-medewerker. De oplichter gaf de klant de opdracht om twee gereserveerde transacties van 624 en 899 euro goed te keuren, zodat deze uit het systeem verwijderd konden worden. De klant bevestigde de betaalopdrachten via de ICS-app, in de veronderstelling dat hij de betaalopdrachten annuleerde.

Dertien dagen later ontdekte de klant dat hij was opgelicht en vroeg ICS om het schadebedrag te vergoeden, omdat hij niet grof nalatig had gehandeld. ICS weigerde dit. Volgens de creditcardmaatschappij heeft de klant in strijd met de voorwaarden gehandeld. Daarop stapte de klant naar het Kifid om de 1523 euro vergoed te krijgen. Het Kifid stelt dat ICS niet verplicht is om in het algemeen betalingstransacties te monitoren. Ook is zij niet verplicht onderzoek te doen naar de begunstigde van een betaling.

"In deze zaak is niet gebleken dat ICS ten tijde van de overboekingen op de hoogte was of had moeten zijn dat daarbij mogelijk sprake was van oplichting. Het enkele feit dat sprake was van twee voor de consument ongebruikelijke transacties is daarvoor onvoldoende", aldus het klachteninstituut, dat tevens opmerkt dat de klant de transacties zelf heeft uitgevoerd. Het Kifid stelt dat ICS niet tekort is geschoten en wijst de vordering van de klant af (pdf).