Duits hof verbiedt Microsoft om trackingcookies zonder toestemming te plaatsen

Een Duits hof heeft geoordeeld dat Microsoft niet zonder toestemming trackingcookies op de systemen van een Duitse gebruiker mag plaatsen, ook als dit inhoudt dat het helemaal moet stoppen met trackingcookies. De gebruiker had een klacht ingediend over Microsoft Advertising, een dienst waarmee websites advertenties kunnen plaatsen. De dienst maakt gebruik van cookies voor het tonen van gerichte advertenties.

De gebruiker in deze zaak had een third-party website bezocht waarop Microsofts advertentiedienst actief was en er zonder haar toestemming cookies werden geplaatst. Uit forensisch onderzoek bleek dat Microsoft inderdaad zonder toestemming van de gebruiker cookies op haar systeem had geplaatst. De gebruiker stapte naar een Duitse rechtbank en wilde zo Microsoft dwingen om te stoppen met het plaatsen van cookies zonder toestemming.

De rechtbank verwierp de zaak zonder tot een tussenvonnis te komen. De rechter oordeelde dat er geen gronden voor een bevel waren om het plaatsen van cookies te verbieden. Daarnaast stelde de rechter dat de gebruiker via de browserinstellingen cookies kan blokkeren, terwijl Microsoft grote aanpassingen zou moeten doorvoeren.

De gebruiker ging bij het hof in beroep tegen het oordeel en stelde dat de afweging van belangen in haar voordeel zou moeten uitvallen, aangezien er geen recht is op een onrechtmatig bedrijfsmodel, terwijl de gebruiker moet leven met de onzekerheid over waar haar data is, het verlies van controle en de angst dat de data met ongeautoriseerde partijen wordt gedeeld.

Het hof oordeelt dat Microsoft de e-Privacy verordening heeft overtreden en toestemming van de gebruiker nodig heeft voor het plaatsen van cookies. Daarbij moet Microsoft kunnen aantonen dat het toestemming heeft gekregen. Het hof erkende dat de betreffende gebruiker niet herkend kan worden als ze websites bezoekt en het bevel om niet zonder toestemming cookies te plaatsen daardoor niet alleen beperkt is tot de gebruiker en een universele oplossing vereist.

Dat een bevel verder gaat dan alleen de gebruiker die de zaak aanspande doet niets af aan de grond voor een bevel, aldus het hof. Dat zijn de gevolgen die Microsoft moet dragen vanwege de manier waarop het businessmodel is ingericht. Het hof oordeelde ook dat er voor websites technisch eenvoudig te implementeren oplossingen zijn om toestemming voor het plaatsen van cookies te krijgen.

Als Microsoft websites niet kan overtuigen om dergelijke oplossingen te implementeren, en dus wettelijk gezien compliant te zijn, mag dat niet ten koste van de gebruiker gaan. Daarnaast worden de rechten van de gebruiker elke dag meer geschonden, omdat het trackingcookie een bewaartermijn van dertien maanden heeft waarbij haar gebruiksgedrag op andere websites kan worden bijgehouden.

Het hof verbood Microsoft dan ook om zonder toestemming cookies bij deze gebruiker te plaatsen. Als Microsoft hiermee doorgaat kan het een boete tot 250.000 euro voor elke overtreding krijgen. De Rechtbank Amsterdam oordeelde in juni ook al dat Microsoft niet zonder toestemming trackingcookies mag plaatsen.