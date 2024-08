Singaporees bedrijf via malafide e-mail voor 42,3 miljoen dollar opgelicht

Een Singaporees bedrijf is via een malafide e-mail voor 42,3 miljoen dollar opgelicht. Autoriteiten in het land zijn met hulp van Interpol erin geslaagd om het grootste deel van het geld uiteindelijk veilig te stellen. Het bedrijf ontving drie weken geleden een e-mail van een leverancier waarin werd gesteld om een nog uit te voeren betaling naar een nieuw bankrekeningnummer over te maken.

De e-mail was afkomstig van een oplichter die gebruikmaakte van typosquatting. Het e-mailadres waarvandaan de e-mail was verstuurd was net iets anders gespeld dan het adres van de echte leverancier. Op 19 juli maakte het Singaporese bedrijf 42,3 miljoen dollar over naar het opgegeven rekeningnummer in Oost-Timor. Vier dagen later ontdekte het bedrijf de fraude, nadat de echte leverancier had aangegeven dat er niet was betaald.

Vervolgens werkte de Singaporese politie samen met de autoriteiten in Oost-Timor en Interpol. Zodoende kon 39 miljoen dollar die nog op de bankrekening van de zogenaamde leverancier stond worden veiliggesteld. Verder onderzoek van de autoriteiten in Oost-Timor zorgde ervoor dat er een aanvullende twee miljoen dollar werd veiliggesteld.

"Snelheid is essentieel in het onderscheppen van de opbrengsten van online scams, waarbij politie, financiële inlichtingeneenheden en banken over meerdere jurisdicties in een race tegen de klok samenwerken", zegt Isaac Oginni van Interpol.