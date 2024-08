Google mailt gebruikers over delen vertrouwelijke informatie met overheid VS

Google heeft meerdere gebruikers een e-mail gestuurd waarin het zegt dat het wettelijk verplicht is om bepaalde vertrouwelijke informatie met de Amerikaanse autoriteiten te delen. Dat laten The Daily Star en TargetTrend op basis van de e-mail weten. Volgens het techbedrijf ontvangt het van allerlei Amerikaanse overheidsinstanties verzoeken om documenten te verstrekken waarbij ook gebruikersinformatie kan worden gedeeld.

"Wanneer we een verzoek van een overheidsinstelling ontvangen dat juridisch geldig is en bindend en ons verplicht om documenten te verstrekken zonder vertrouwelijke klantgegevens te redigeren, kan Google documenten verstrekken die vertrouwelijke informatie bevatten overeenkomstig de voorwaarden van je overeenkomst(en) met Google." Het techbedrijf voegt toe dat het overheidsinstanties vraagt om dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Google laat verder weten dat het gebruikers zal informeren wanneer het verplicht is om juridische informatie te delen en dit ook van plan is te doen. Op Reddit laten meerdere gebruikers weten dat ze de e-mail hebben ontvangen, die als onderwerp heeft: "Notice of Disclosure in Response to Government Inquiries".