Ransomware-aanval kost kredietverstrekker LoanDepot 27 miljoen dollar

De ransomware-aanval waar de Amerikaanse krediet- en hypotheekverstrekker LoanDepot begin dit jaar mee te maken kreeg, en waarbij de gegevens van bijna 17 miljoen klanten werden gestolen, kost het bedrijf 27 miljoen dollar. Dat blijkt uit de financiële cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar.

Bij de aanval kregen de aanvallers namen, adresgegevens, e-mailadressen, financiële rekeningnummers, social-securitynummers, telefoonnummers en geboortedatums van zeventien miljoen klanten in handen. Het is daarmee één van de grootste datalekken in de Verenigde Staten van dit jaar. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt.

De totale kosten van de aanval bedragen 27 miljoen dollar. Het gaat om kosten voor onderzoek, herstelwerkzaamheden, het informeren van getroffen klanten, aanbieden van identiteitsbescherming, juridische kosten en de kosten voor het schikken van rechtszaken. De aanval werd opgeëist door de criminelen achter de Alphv/BlackCat-ransomware.