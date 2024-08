Duitse overheid publiceert 'veilige configuraties' voor LibreOffice

De Duitse overheid heeft twee 'veilige configuraties' gepubliceerd die gebruikers van LibreOffice extra moeten beschermen. Het gaat dan om kleine bedrijven en thuisgebruikers en ondernemingen met een beheerde it-omgeving. Volgens het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, behoren kantoorapplicaties tot de meestgebruikte programma's en worden daarom vaak gebruikt als aanvalsvector.

Om de security in LibreOffice te versterken heeft het BSI verschillende configuratieaanpassingen samengesteld. Die zorgen ervoor dat onveilige netwerkprotocollen zoals HTTP, SMTP en FTP in de software worden uitgeschakeld, maar ook functies voor het uitvoeren van actieve content binnen documenten, zoals commando's, macro's, scripts en OLE (Object Linking and Embedding) objecten.

Ook zorgen de BSI-configuraties voor het automatisch installeren van updates op Windowssystemen en wordt er een wachtwoordsterktemeter toegevoegd. Daarnaast kan de functie ook wachtwoorden genereren en zijn er "expert-instellingen", waarmee de beveiliging van de software verder is aan te passen.