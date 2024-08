Tienduizenden Chrome-extensies nog niet compatibel met Manifest V3

Tienduizenden extensies voor Chrome zijn nog niet klaar voor nieuwe regels die Google verplicht stelt, waardoor ze straks niet meer in de browser werken als ontwikkelaars ze niet op tijd aanpassen. Dat blijkt uit cijfers van Chrome-Stats. De manier hoe extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een Manifest. Google gaat Manifest V2 uitfaseren en zal straks alleen nog extensies in Chrome toestaan die op Manifest V3 zijn gebaseerd.

Volgens Chrome-Stats zijn er meer dan 132.000 extensies voor Googles browser beschikbaar. Meer dan 55.000 zijn nog niet compatibel met Manifest V3. Google is al begonnen met het waarschuwen van Chrome-gebruikers dat deze extensies straks niet meer in de browser zullen werken. Eén van deze extensies is de populaire adblocker uBlock Origin. Wanneer Google de ondersteuning van Manifest V2 in Chrome precies stopt is onbekend. Eerder riep het techbedrijf ontwikkelaars op om ervoor te zorgen dat hun extensies voor juni van dit jaar naar Manifest V3 gemigreerd zijn.