Utrechtse kunstuitleen gaat losgeld ransomware niet betalen

De door ransomware getroffen Utrechtse kunstuitleen gaat het losgeld dat de aanvallers vragen niet betalen. Vanwege de aanval blijft de kunstuitleen tot 28 augustus gesloten. Kunstuitleen Utrecht werd vorige week het slachtoffer van een ransomware-aanval. Het systeem werd versleuteld en mogelijk zijn ook gegevens van klanten gestolen. Sinds de aanval kan personeel niet meer bij het klantenbestand en de kunstwerkenadministratie.

De kunstuitleen is niet van plan om het losgeld te betalen. "We kunnen het niet betalen maar willen het ook niet. Je werkt hun systeem in de hand en weet niet eens of het loont, of we daarna dan weer toegang hebben tot de gegevens", zo laat een woordvoerder tegenover het AD weten. Welk bedrag de aanvallers eisen is niet bekendgemaakt.

De impact van de aanval is groot. "Ze hebben ook daarnaast behoorlijk wat schade aangericht. Alles is platgelegd, alle computers moeten opnieuw worden geïnstalleerd. We hebben er ineens allemaal zaken bij, terwijl we ons veel liever puur zouden willen richten op de leuke tentoonstellingen die in september starten." Klanten van de kunstuitleen wordt geadviseerd om alert te zijn op phishingmails.