Politie gebruikt gegevens uit CIOT-database voor versturen sms-bom

De politie verstuurt een aantal keren per jaar een sms-bom naar personen die in de buurt van een misdrijf waren, waarvoor het gegevens gebruikt afkomstig uit de database van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Dat laat de politie tegenover NU.nl weten. Onlangs verstuurde de politie Den Haag een zogeheten sms-bom naar personen die in de buurt waren van een mishandeling op het Plein in Den Haag.

Voordat de politie gegevens bij het CIOT mag opvragen moet het hier eerst toestemming van het Openbaar Ministerie (OM) voor hebben. "We wegen dan de inbreuk op de privacy af tegen de ernst van een delict. Ook moeten andere manieren voor het oproepen van potentiële getuigen uitgesloten zijn", aldus een woordvoerder. Die stelt dat de politie via een dergelijk verzoek alleen te weten komt welke telefoonnummers binnen een bepaald tijdsbestek een bepaalde mast hebben aangestraald.

"Het CIOT beheert een geautomatiseerd informatiesysteem voor telefoon- en internetgegevens. "Hiermee levert het persoonsgegevens die horen bij ip-adressen, telefoonnummers en e-mailadressen aan opsporingsdiensten, veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten. Met deze gegevens kunnen deze diensten verdachten van criminele activiteiten opsporen", aldus een uitleg van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bart Schermer, hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit Leiden, stelt dat de inbreuk op de privacy bij een sms-bom erg klein is. Wel zegt hij te begrijpen dat mensen het onprettig vinden een dergelijk bericht van de politie te ontvangen of ervan schrikken. "Daarom is het belangrijk dat de politie dit middel alleen inzet als er geen andere, minder ingrijpende, maatregelen mogelijk zijn."