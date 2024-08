Bankhelpdeskfraudeur krijgt 28 maanden cel voor stelen van 74.000 euro

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 22-jarige man wegens het stelen van 74.000 euro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden. De man, die zich voordeed als bankmedewerker, had het vooral voorzien op (kwetsbare) ouderen in Zeeland. Eén van de slachtoffers was zelfs 104 jaar. Samen met anderen pleegde de man de bankhelpdeskfraude.

De verdachte kwam pinpassen bij slachtoffers ophalen, installeerde ter plekke het programma AnyDesk zodat de computer van slachtoffers door handlangers op afstand kon worden overgenomen en gebruikte de opgehaalde pinpassen van slachtoffers om geld op te nemen. Zeker veertien ouderen werden slachtoffer, met een schadebedrag van ruim 74.000 euro.

De verdachte probeerde één van de slachtoffers zelfs voor een tweede keer op te lichten, door diens muntencollectie afhandig te maken. De verdachte deed zich voor als politieagent die de munten in bewaring zou nemen. Het slachtoffer geloofde het verhaal, maar door optreden van zijn hulp is de oplichting uiteindelijk niet gelukt. Pas toen de politie de verdachte in zijn woning aanhield, had het slachtoffer door dat hij weer bijna slachtoffer was geworden van oplichting.

"Naar het oordeel van de rechtbank blijkt hieruit niet alleen de overtuigingskracht van verdachte en zijn mededaders, maar ook de gewetenloze aard van de feiten. Verdachte en zijn mededaders waren uitsluitend gericht op eigen financieel gewin. Het handelen van verdachte hierbij is alleen gestopt, omdat de politie hem heeft aangehouden en zelfs deze aanhouding ging gepaard met verzet door verdachte", aldus de rechter. Die ging mee in de eis van het Openbaar Ministerie en legde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 28 maanden op.

Rabobank

Meerdere van de slachtoffers waren klant bij de Rabobank. De bank besloot slachtoffers te vergoeden en eiste bij de rechter een schadevergoeding van ruim 63.000 euro. Volgens de rechter is er vooralsnog onvoldoende duidelijkheid of de gevorderde schade als rechtstreekse schade kan worden aangemerkt. De rechtbank wijst hierbij op de geldende jurisprudentie van de Hoge Raad en stelt dat een verdere beoordeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De Rabobank is daarom niet-ontvankelijk verklaard en moet nu proberen om de schade via het civiel recht vergoed te krijgen.