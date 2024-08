Amerikaanse ziekenhuizen opnieuw getroffen door ransomware-aanval

Een keten van Amerikaanse ziekenhuizen, klinieken en andere praktijken is opnieuw getroffen door ransomware, waardoor ambulances tijdelijk naar andere ziekenhuizen moest worden omgeleid en behandelingen, afspraken en tests werden verzet omdat artsen geen toegang tot patiëntgegevens hadden. McLaren Health Care telt dertien ziekenhuizen in de Amerikaanse staat Michigan en heeft een jaaromzet van 6,6 miljard dollar.

De aanval had ook gevolgen voor de telefoonsystemen van de zorginstantie. Na ontdekking van de ransomware-aanval werden 'downtime procedures' in de ziekenhuizen en praktijken ingeschakeld. De zorginstelling is nu bezig met het herstellen van getroffen systemen, maar kan niet zeggen wanneer deze operatie is gereed. Het ziekenhuis spreekt zelf over een 'cyberaanval'. Op X is informatie verschenen waaruit blijkt dat het om een aanval met de INC-ransomware gaat.

Vorig jaar werd McLaren Health Care ook al het doelwit van een ransomware-aanval. Die aanval was het werk van de criminelen achter de ALPHV-ransomware, ook bekend als BlackCat. Bij die aanval werden de gegevens van 2,2 miljoen patiënten gestolen. Of er nu ook persoonsgegevens zijn buitgemaakt is onbekend.