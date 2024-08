Fraudehelpdesk waarschuwt voor phishing via berichtensysteem Booking.com

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor phishingberichten die via het berichtensysteem van Booking.com worden verstuurd. Criminelen weten de Booking-accounts van hotels en andere accommodaties te compromitteren en versturen vervolgens malafide berichten naar gasten die al hebben geboekt. Zo wordt geprobeerd om deze gasten creditcardgegevens te ontfutselen waarmee uiteindelijk wordt gefraudeerd.

"Wij ontvangen meerdere meldingen van mensen die een hotelkamer of andere accommodatie boekten via Booking.com. Na de boeking ontvingen zij via het berichtensysteem van Booking namelijk een vals bericht", aldus de Fraudehelpdesk op de eigen website. Tegenover RTL laat de organisatie weten dat het dit jaar al 43 meldingen over deze fraudevorm heeft ontvangen. Van veertien slachtoffers werd geld gestolen, met een gemiddeld bedrag van bijna 520 euro per persoon. Zowel het aantal meldingen als de totale schade ligt hoger dan in heel 2023. Daarnaast gaat het hier alleen om meldingen die bij de Fraudehelpdesk zijn gedaan.

"Normaal waarschuwen we voor een bepaalde vorm van fraude, en niet voor een platform. Nu zeggen we expliciet: let op bij Booking.com", zegt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk tegenover RTL. "Het is best een bijzondere situatie." De Consumentenbond kwam eind vorig jaar ook al met een waarschuwing. "Ben je klant bij Booking.com? Pas dan op. Criminelen slagen er soms in het boekingssysteem van hotels te hacken en kunnen zo phishingmails sturen via het systeem van booking.com. Ze vragen dan om creditcardgegevens of betalingen."