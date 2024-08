Beveiligingsbedrijf ADT bevestigt diefstal klantgegevens na inbraak

Beveiligingsbedrijf ADT is getroffen door een inbraak op interne systemen, waarbij criminelen toegang hebben verkregen tot databases met klantgegevens. Dat laat de onderneming in een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC weten. Een week geleden werd op internet een ADT-klantendatabase met dertigduizend records, waaronder een zelfde aantal e-mailadressen, op internet te koop aangeboden.

ADT levert onder ander alarmsystemen en beveiligingscamera's voor woningen en bedrijven. Het beveiligingsbedrijf zegt dat het onlangs met een 'cybersecurity-incident' te maken kreeg waarbij ongeautoriseerde actoren illegaal toegang tot bepaalde databases kregen met bestelinformatie van ADT-klanten. Het gaat om e-mailadressen, telefoonnummers en adresgegevens die gestolen zijn.

ADT zegt dat het op dit moment geen reden heeft om aan te nemen dat de beveiligingssystemen van klanten tijdens het incident gecompromitteerd zijn. Ook zijn er voor zover bekend geen creditcardgegevens of bankinformatie buitgemaakt. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande. Alle klanten waarvan nu bekend is dat ze getroffen zijn, zijn door ADT ingelicht. Het beveiligingsbedrijf geeft geen aantallen, maar spreekt over een 'klein percentage' van het totaal aantal klanten.