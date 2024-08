Microsoft waarschuwt voor einde support van Exchange Server 2016

Microsoft waarschuwt organisaties voor het einde van de support van Exchange Server 2016 op 14 oktober 2025. De mailserversoftware ontvangt dan geen beveiligingsupdates meer. Organisaties worden opgeroepen om naar Exchange 2019 te migreren of de onlangs aangekondigde abonnementsversie van Exchange, met de naam Exchange Server Subscription Edition.

In voorbereiding op het einde van de support heeft Microsoft een blogposting online gezet waarin het beschrijft hoe Exchange 2016 verwijderd kan worden uit een omgeving waar ook Exchange 2019 draait. Zo wordt onder andere het migreren van mailboxes uitgelegd. Wanneer de migratie is voltooid adviseert Microsoft om Exchange 2016-servers een week in maintenance mode te zetten, in het geval van onvoorziene gevolgen. Als laatste geeft Microsoft instructies voor het verwijderen van de mailserversoftware.