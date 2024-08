NOS: spoofing met telefoonnummers van banken nog steeds mogelijk

Het is voor oplichters nog steeds mogelijk om mensen te bellen met het telefoonnummer van hun bank, ook al zeggen banken en telecombedrijven dat dit niet meer kan, zo meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Zo werden dit jaar nog slachtoffers van bankhelpdeskfraude gebeld door criminelen, waarbij ze het telefoonnummer van hun bank op de display van hun telefoon te zien kregen.

Al jaren wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel dat telecomproviders verplicht om telefoonspoofing aan te pakken en hen hier meer mogelijkheden voor moet geven. Dit vereist een aanpassing van de telecomwet. In 2022 bleek dat het wetsvoorstel opnieuw vertraagd was. De huidige status is onbekend. Wanneer het voorstel klaar is moet het eerst voor advies naar de Raad van State voordat de Tweede en Eerste Kamer erover kunnen stemmen.

De NOS meldt dat telecombedrijven over een lijst met de meestgebruikte banktelefoonnummers beschikken, om zo te voorkomen dat die worden gespooft. De omroep ontdekte dat het echter nog steeds mogelijk is voor oplichters om met deze telefoonnummers te bellen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil hier nu extra voor gaan waarschuwen.