VN-commissie stemt voor omstreden cybercrimeverdrag

Een commissie van de Verenigde Staten heeft voor een omstreden cybercrimeverdrag gestemd, waar burger- en mensenrechtenbeweging al jaren voor waarschuwen. Later dit jaar stemt de Algemene Vergadering van de VN over het verdrag, maar naar verwachting zal het daar ook groen licht krijgen, aangezien dezelfde landen er dan over zullen stemmen.

Voorstanders van het verdrag claimen dat het moet helpen bij de bestrijding van cybercrime. Tegenstanders waarschuwen dat het juist repressie faciliteert en tot meer overheidssurveillance en machtsmisbruik leidt. Volgens Human Rights Watch (HRW) is het verdrag veel te breed, ontbreken mensenrechtenwaarborgen en vormt het een bedreiging voor de rechten van kinderen. "In plaats van het verdrag te beperken tot misdrijven die tegen computersystemen, netwerken en data worden gepleegd, definieert het verdrag cybercrime als elk misdrijf dat wordt gepleegd door gebruik te maken van ict-systemen", aldus HRW.

Naast de brede omschrijving van cybercrime vereist het overheden om mensen te surveilleren en op verzoek hun data aan buitenlandse opsporingsdiensten te overhandigen als de verzoekende overheid claimt dat ze onder nationale wetgeving een 'ernstig misdrijf' hebben gepleegd waar een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat.

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN uitte eerder ook kritiek op het voorgestelde gedrag en waarschuwde dat het mensenrechten wereldwijd in gevaar kan brengen, de functionaliteit van de internetinfrastructuur ondermijnt, nieuwe beveiligingsrisico's introduceert en bedrijfskansen en economisch welzijn ondermijnt (pdf).

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF vreest dat het voorstel kan worden gebruikt om journalisten en beveiligingsonderzoekers te vervolgen. Zo maakt het verdrag geen uitzondering voor beveiligingsonderzoek. Dit gaat uiteindelijk ten koste van cybersecurity en persvrijheid, aldus de EFF. Daarnaast is ook de burgerrechtenbeweging bang voor de grote reikwijdte van het voorstel. Verschillende instanties hebben de opstellers van het verdrag gevraagd om aanpassingen door te voeren, maar dat is niet gebeurd.