Mozilla en Amnesty willen opheldering Bumble over verkoop gebruikersdata

Mozilla, Amnesty International en verschillende andere organisaties hebben datingapp Bumble om opheldering gevraagd over de verkoop van gebruikersgegevens. Gegevens zouden alleen verkocht mogen worden als gebruikers hier via een opt-in toestemming voor geven. Eerder ontdekte Mozilla dat tenzij gebruikers actief van een opt-out gebruikmaken, Bumble hun persoonlijke informatie zou kunnen verkopen.

De organisaties willen nu duidelijkheid van Bumble of het gebruikersgegevens verkoopt of niet. Als dat inderdaad het geval is, moet de datingapp duidelijk maken om welke gegevens het gaat en aan wie het die verkoopt. Daarnaast moet er voor de verkoop van gebruikersgegevens gebruik worden gemaakt van een opt-in in plaats van een opt-out. De organisaties merken op dat de meeste mensen niet de tijd of het geduld hebben om privacybeleid door te lezen, maar dat ook privacyexperts moeite met Bumbles privacybeleid hadden en met meer vragen dan antwoorden achterblijven.

Verder verzoeken de organisaties Bumble om het beleid snel te wijzigen. Naast Mozilla en Amnesty International gaat het ook om Access Now, Accountable Tech, Civil Liberties Union for Europe, CyberLove, Defend Democracy, Electronic Frontier Foundation, Fight for the Future, Institute for Strategic Dialogue, Kairos Fellowship, UltraViolet en de US Public Interest Research Group.