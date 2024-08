VS meldt oprollen van 'laptop farm' gebruikt door Noord-Koreaanse it'ers

De Amerikaanse autoriteiten hebben naar eigen zeggen een 'laptop farm' opgerold die door Noord-Koreaanse it'ers werd gebruikt om undercover bij Amerikaanse en Britse bedrijven te werken. Bij de operatie is een 38-jarige Amerikaanse man aangehouden. De verdachte zou de Noord-Koreaanse it'ers met een gestolen identiteit hebben geholpen, zodat ze zich tegenover mogelijke werkgevers als een Amerikaanse burger konden voordoen.

De bedrijven waar de Noord-Koreaanse it'ers werden aangenomen stuurden de werklaptops naar het adres van de verdachte. Die installeerde vervolgens software zodat de Noord-Koreaanse it'ers er op afstand gebruik van konden maken, aldus de Amerikaanse autoriteiten. De inkomsten van de it'ers zouden naar het regime in Pyongyang gaan.

"Noord-Korea heeft duizenden it'ers in het buitenland, die voornamelijk in China en Rusland leven, met als doel om Amerikaanse en andere bedrijven wereldwijd te misleiden om ze als freelance it'ers aan te nemen om inkomsten voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens te genereren", zo stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dergelijke it'ers zouden 300.000 dollar per jaar verdienen.

De it'ers die via de 'laptop farm' van de verdachte werkten verdienden 250.000 dollar per jaar. Dit werd vervolgens bij de Amerikaanse belastingdienst aangegeven op naam van de persoon van wie de identiteit was gestolen. De bedrijven waar de it'ers werkten zouden meer dan 500.000 dollar aan kosten hebben moeten maken om hun systemen en netwerken na de ontdekking van de malafide it'ers te auditen en op te schonen. De Amerikaanse verdachte kan indien schuldig worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar. Eerder waarschuwde de VS al dat Noord-Koreaans it-personeel bij honderden bedrijven was geïnfiltreerd.