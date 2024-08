Hoogleraar: CrowdStrike waarschijnlijk goed beschermd door kleine lettertjes

CrowdStrike is door de kleine lettertjes in contracten met klanten waarschijnlijk goed beschermd tegen schadeclaims. Dat stelt Jonathan Cardi, hoogleraar recht aan Wake Forest University en lid van het American Law Institute, tegenover Wired. Eerder liet luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines weten dat het van plan is om CrowdStrike, wegens de wereldwijde computerstoring vorige maand, aan te klagen.

Daarnaast zijn aandeelhouders van het cybersecuritybedrijf een massaclaim gestart. De partijen die een financiële schadevergoeding zoeken zullen creatief moeten zijn, aangezien CrowdStrike grotendeels is beschermd door de standaardbepalingen die in softwarecontracten zijn opgenomen. Volgens de hoogleraar voelt het misschien logisch dat CrowdStrike voor de fout moet opdraaien, maar is het bedrijf waarschijnlijk door de 'kleine lettertjes' goed beschermd, voegt hij toe.

Klanten die CrowdStrike willen aanklagen hebben verschillende theoretische opties, zoals contractbreuk, nalatigheid of fraude, maar dit is niet eenvoudig, aldus Wired. Zelfs als klanten kunnen aantonen dat CrowdStrike het contract heeft geschonden, is het schadebedrag dat het cybersecuritybedrijf moet betalen ernstig beperkt door de beperkingsclausule, zegt Paul MacMahon, universitair hoofddocent recht aan de London School of Economics and Political Science.

Deze clausule beperkt het schadebedrag dat CrowdStrike eventueel aan klanten moet betalen. Dit verschilt van geval tot geval, maar eerder had het cybersecuritybedrijf aangeven dat het in geval van Delta Air Lines maximaal om enkele miljoenen dollars zou gaan. De luchtvaartmaatschappij zegt zelf vijfhonderd miljoen dollar schade te hebben geleden.