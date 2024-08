Lek in 1Password for Mac laat aanvaller data uit wachtwoordkluis stelen

Een kwetsbaarheid in 1Password for Mac maakt het mogelijk om data uit de wachtwoordkluis van de password manager te stelen, alsmede 'afgeleide waarden' waarmee op 1Password kan worden ingelogd. 1Password heeft een beveiligingsupdate uitgebracht om het probleem te verhelpen. Om de kwetsbaarheid te kunnen misbruiken moet een aanvaller wel eerst malware op een Mac met 1Password kunnen uitvoeren.

Via de kwetsbaarheid kan de malware zich voordoen als een vertrouwde 1Password-integratie, zoals de 1Password-browserextensie. Zodoende kan de malware data uit de wachtwoordkluis stelen en op 1Password-accounts inloggen. De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2024-42219, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 7.0. Gebruikers wordt aangeraden om te updaten naar 1Password for Mac versie 8.10.36. De onderzoekers die de kwetsbaarheid ontdekten zullen morgen tijdens de Defcon conferentie in Las Vegas hier een presentatie over geven.