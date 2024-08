DUWO doet oproep aan studenten om wifi-router te beveiligen

Woningcorporatie DUWO heeft studenten opgeroepen om hun router te beschermen tegen cybercrime. De oproep is vooral bedoeld voor studenten met een campuscontract die via DUWO hun internet afnemen. Het campuscontract geldt voor studenten die een studentenkamer huren. "Bij een campuscontract zorg je zelf voor een router. In het laatste geval ben je zelf ook verantwoordelijk voor de veiligheid van je netwerk. Het eerste wat helpt om je tegen hackers te beschermen is het personaliseren van je gebruikersnaam en wachtwoord", aldus de woningcorporatie.

Verder adviseert DUWO om te controleren of de router nog up-to-date is. "Updaten kan via de app waarmee je de router bedient of de website van de leverancier. In de instellingen klik je op de optie updaten. Als dat gelukt is, kun je het beste meteen ook 'automatisch updaten' instellen. Is die optie er niet, dan moet je het over een half jaar handmatig doen." Tevens wordt aangeraden om routers die tien jaar of ouder zijn te vervangen.

DUWO richt zich op studentenhuisvesting. De woningcorporatie is met 31.000 kamers en woningen en vestigingen in Amsterdam, Delft, Den Haag, Deventer, Leiden en Wageningen naar eigen zeggen de grootste aanbieder van studentenhuisvesting in Nederland.