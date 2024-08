Triodos hoeft slachtoffer bankhelpdeskfraude geen 9000 euro te vergoeden

Triodos hoeft een klant die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd geen negenduizend euro te vergoeden, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld. De klant werd eind 2022 gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerker van Triodos. Door middel van telefoonspoofing kreeg de klant op haar telefoon het nummer van de bank te zien.

De oplichter vertelde dat er fraude met haar rekening werd gepleegd en verzocht de klant om het programma AnyDesk te installeren, waarmee haar computer op afstand kon worden overgenomen. Daarna logde de klant in op internetbankieren. De oplichter leidde haar vervolgens af met zogenaamde veiligheidsaanwijzingen over haar wifi-router. Vervolgens zette de oplichter verschillende betalingsopdrachten klaar en wijzigde de weergave van de webpagina.

Toen de klant terugkwam bij haar computer heeft zij, zonder zich dat op dat moment te realiseren, met de Identifier en haar bankpas van Triodos de frauduleuze betalingsopdrachten goedgekeurd. Zij dacht op dat moment juist geldbedragen te blokkeren. In de ochtend ontdekte de klant dat zij was opgelicht en deed bij de bank via mail een fraudemelding. Triodos kon een deel van het afschreven geld veiligstellen. Twee frauduleuze transacties vanaf de zakelijke rekening van de klant, met een totaalbedrag van meer dan 9100 euro, waren niet meer veilig te stellen.

De klant wil dat Triodos de schade vergoedt. De bank zou geen sterke clientauthenticatie toepassen en zou haar zorgplicht hebben geschonden door de transacties uit te voeren. De rechter komt tot oordeel dat Triodos wel over sterke clientauthenticatie beschikt en dat er sprake was van toegestane transacties, aangezien de klant die zelf uitvoerde. De bank heeft haar zorgplicht dan ook niet geschonden, oordeelt de rechter.

Bunq en eenmanszaak

De klant wees ook naar de situatie bij bunq en berichten van de bank over het vergoeden van de schade bij bankhelpdeskfraude. "Het feit dat bunq nu heeft aangekondigd verdergaande maatregelen te gaan treffen omtrent fraudebeveiliging, maakt niet dat Triodos in 2022 niet aan haar beveiligingsverplichtingen voldeed", aldus de rechter. De klant wees daarnaast ook naar de coulanceregeling die banken voor slachtoffers van bankhelpdeskfraude hanteren.

"Zoals de naam van de regeling al doet vermoeden, betreft het een regeling op grond waarvan de schade van slachtoffers uit coulance wordt vergoed. Evenmin is er reden om Triodos te binden aan toezeggingen die bunq recent aan haar eigen klanten heeft gedaan", voegt de rechter toe. Volgens Triodos is op de twee betreffende transacties de coulanceregeling niet van toepassing, omdat het gaat om overboekingen van de zakelijke rekening van de klant.

De klant uitte tegenover de rechter ook haar ongenoegen dat zij door Triodos niet als consument/particulier is aangemerkt onder de coulanceregeling, omdat zij maar een eenmanszaak is. Zij heeft ook maar één inlogmethode voor het internetbankieren bij Triodos, waarop gelijk al haar particuliere en zakelijke rekeningen gezamenlijk te zien zijn.

"Wat daar ook van zij, feit blijft dat het hier een coulanceregeling betreft waarvoor bepaalde randvoorwaarden zijn gesteld. Een van die randvoorwaarden is dat het moet gaan om bedragen die op frauduleuze wijze van een particuliere rekening zijn afgeschreven. Dat is hier niet het geval geweest", besluit de rechter, die de vordering van de klant afwijst. De klant moet de proceskosten van Triodos betalen die op 813 euro uitkomen.