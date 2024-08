Enphase-zonnepaneelsystemen via kritieke lekken wereldwijd over te nemen

Onderzoekers van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) konden wereldwijd miljoenen zonnepaneelsystemen van fabrikant Enphase via kritieke kwetsbaarheden op afstand overnemen. De fabrikant heeft na te zijn ingelicht maatregelen genomen. De eerste problemen werden aangetroffen in het accountbeheer van Enphase-apparatuur.

De gelijkstroom die zonnepanelen leveren wordt via omvormers omgezet in wisselstroom. Enphase biedt systemen waarbij elk systeem van een eigen micro-omvormer is voorzien. De systemen die Enphase biedt kunnen gebruikers via een account beheren. DIVD-onderzoeker Wietse Boonstra ontdekte een kwetsbaarheid waardoor hij zichzelf beheerder van andere accounts kon maken, meldt Follow The Money vandaag. Enphase werd ingelicht waarna de belangrijkste kwetsbaarheid binnen 24 uur verholpen.

Daarnaast vonden DIVD-onderzoekers ook zes kritieke kwetsbaarheden in Enphase IQ Gateway, dat eerder nog bekend stond als Enphase Envoy. Deze oplossing verzorgt de communicatie via de micro-omvormers van zonnepanelen en de Enphase-app. Door drie van de kwetsbaarheden te combineren was het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om op afstand commando's op het systeem uit te voeren. Via de gevonden problemen zou een aanvaller kunnen proberen om via een aanval op de zonnepaneelsystemen het stroomnet te ontregelen.

"Een gateway is alleen kwetsbaar als de Enphase-apparatuur is gekoppeld aan een niet-vertrouwd netwerk, zoals het openbare internet of een gastennetwerk thuis. Volgens de fabrikant zijn er zo’n vier miljoen systemen geïnstalleerd in meer dan 150 landen", zo laat het DIVD in een persbericht weten. De gevonden beveiligingslekken zijn verholpen in de volgende release die momenteel wordt uitgerold. DIVD werkt samen met Enphase om wereldwijd kwetsbare en blootgestelde Envoy IQ Gateways te identificeren om te helpen bij het patchen.

"De energiesector is essentieel voor ons dagelijks leven, maar door de snelle energietransitie nemen de kwetsbaarheden toe. Nieuwe technologieën zoals slimme netwerken en IoT-apparaten verhogen de risico’s, vaak sneller dan de beveiligingsmaatregelen kunnen bijbenen. Daarom is het cruciaal om cyberbeveiliging prioriteit te geven om deze bedreigingen te beheersen", zo laat het DIVD verder weten.