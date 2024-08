Privacyexperts kritisch over inzet commerciële dna-databases bij coldcasezaken

Privacyexperts zijn kritisch over plannen van het kabinet om commerciële dna-databases te gebruiken bij het oplossen van coldcasezaken. In het hoofdlijnenakkoord meldt het kabinet dat er bij ‘cold cases’ wordt ingezet op het gebruik van genealogische dna-databanken. Vorig jaar kreeg justitie al toestemming om bij twee coldcasezaken commerciële dna-databases te gebruiken. Het gaat om de databases GEDmatch en FamilyTreeDNA. Mensen van over de hele wereld kunnen hun dna daarnaartoe sturen om bijvoorbeeld verwanten te vinden of hun geografische herkomst te achterhalen.

"Het gaat heel snel. Het Openbaar Ministerie kwam al met een proef in ons land die de niet door de Tweede Kamer is behandeld. Nu lijkt het nieuwe kabinet al volgende stappen te willen zetten", zegt Nina de Groot, promovenda bio-ethiek van de Vrije Universiteit Amsterdam, tegenover het AD. De Groot heeft vooral problemen met het feit dat mensen die geen dna naar een dna-database hebben gestuurd toch onderdeel van een politieonderzoek kunnen worden.

Wanneer slechts twee procent van de Nederlandse bevolking zijn of haar dna-profiel naar een database zou uploaden, is het inmiddels mogelijk om altijd tot een dna-match met een verwant te komen, zo stelde dna-expert Lex Meulenbroek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) eerder. "Met andere woorden, als mijn achterneef toestemming heeft gegeven, kan ik in beeld komen bij de overheid, als het om strafzaken gaat. Dit roept natuurlijk nogal wat vragen op met het oog op privacy", aldus De Groot.

Dna-databases zoals GEDmatch en FamilyTreeDNA vragen gebruikers wel om toestemming om hun dna-gegevens beschikbaar voor justitie te maken. "Maar los daarvan: zelfs als één persoon weloverwogen toestemming geeft, hebben al diens verwanten geen toestemming gegeven. Het is wonderlijk: we willen om goede redenen niet een nationale dna-databank, maar over de commerciële dna-databanken is nog maar beperkt discussie", gaat De Groot verder tegenover het AD.

Eerder lieten ook advocaten zich kritisch uit over de plannen van het kabinet. Commerciële dna-databases en stamboombedrijven bevinden zich allemaal in het buitenland en vallen niet onder Nederlandse wetgeving. Advocaat Knops vindt dit bezwaarlijk. "Want dat zijn wel voorwaarden in onze huidige wetgeving voor dna-onderzoek. Ook voor verwantschapsonderzoek." Advocaat Ficq is bang dat mensen die hun dna naar dergelijke databases opsturen de kleine lettertjes niet goed lezen. Daardoor bestaat het risico dat men zonder goed na te denken de eigen privacyrechten terzijde schuift.