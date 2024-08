Politiediensten halen wereldwijd servers Radar-ransomware offline

Tijdens een internationale operatie hebben politiediensten wereldwijd servers van de Radar-ransomware offline gehaald, zo hebben de Amerikaanse en Duitse autoriteiten bekendgemaakt. De Radar-ransomware, ook bekend als Dispossessor, was sinds vorig jaar augustus actief. De ransomwaregroep richtte zich op mkb-bedrijven en instellingen in allerlei sectoren. De meeste aanvallen van de groep vonden in de Verenigde Staten plaats.

Om toegang tot de systemen van slachtoffers te krijgen maakte de groep gebruik van zwakke wachtwoorden en het feit dat organisaties voor hun accounts geen tweefactorauthenticatie hadden ingeschakeld. Zodra er toegang was verkregen werden eerst allerlei gegevens gestolen. Daarna werden bestanden bij slachtoffers versleuteld. Wanneer organisaties niet op de losgeldeisen reageerden werden ze door de aanvallers gebeld of gemaild om toch te betalen.

De e-mails waren ook voorzien van links naar video's waarin de gestolen bestanden te zien waren. Wanneer slachtoffers niet betaalden werden ze door de groep openbaar gemaakt. Tijdens de operatie werden servers van de groep in de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in beslag genomen, alsmede acht domeinnamen. Hoeveel slachtoffers de groep heeft gemaakt is onbekend. Tijdens de operatie werden 43 getroffen bedrijven ontdekt in meer dan veertien verschillende landen.