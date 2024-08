Noyb: Griekse supermarktketen schendt privacy klanten met bonuskaart

De Griekse supermarktketen Alfa Vita schendt met de eigen bonuskaart de privacy van klanten, zo stelt privacystichting noyb dat een klacht bij de Griekse privacytoezichthouder heeft ingediend. Via de bonuskaart verzamelt Alfa Vita allerlei persoonlijke informatie over klanten, zoals koopgedrag, hoe vaak de supermarkten worden bezocht, het gebruik van aangeboden aanbiedingen, adresgegevens en de totale kosten van de boodschappen, om zo een profiel te maken.

Een klant van de supermarktketen deed een inzageverzoek, om zo te weten te komen welke gegevens er over haar verzameld zijn. Ze kreeg alleen een transactieoverzicht en contactgegevens. Bedrijven zijn verplicht om echter alle gegevens te verstrekken. Alfa Vita heeft twee 'loyaliteitsprogramma's', namelijk AB Plus Personal en AB Plus Unique. Klanten van het eerste programma kunnen niet zien hoeveel geld ze via hun bonuskaart hebben bespaard.

Deze informatie is alleen zichtbaar voor klanten van het Unique-programma. Een upgrade naar dit programma vereist dat klanten hun gegevens met derde partijen delen. "Dit is niet alleen absurd, maar duidelijk ook onrechtmatig. Bedrijven moeten de toegang tot persoonlijke data 'faciliteren', niet gijzelen. Deze zaak laat zien dat activiteiten die erg van persoonlijke data afhankelijk zijn, zoals een loyaliteitsprogramma, nog steeds niet aan de basics van de AVG voldoen, acht jaar nadat het in 2016 was aangenomen", aldus noyb.

De privacystichting merkt op dat voedsel tot de grootste uitgaven van huishoudens behoort en steeds meer kortingen zijn gekoppeld aan bonuskaarten. "Die bedrijven in staat stellen om klanten te volgen, profileren en manipuleren, waardoor deelname de facto verplicht wordt." Volgens noyb zorgen oplopende prijzen ervoor dat steeds meer mensen afhankelijk van bonuskaarten worden om tijdens het winkelen geld te besparen.

"Dit plaatst supermarkten zoals AB in een machtige positie om de fundamentele rechten van mensen op privacy te negeren", zo stelt de privacystichting. Die heeft de Griekse privacytoezichthouder opgeroepen om een onderzoek naar de supermarktketen uit te voeren en een boete van vier procent van de jaaromzet op te leggen, om zo toekomstige overtredingen te voorkomen. Alfa Vita heeft zo'n 2,2 miljoen klanten.