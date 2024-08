Mobile Guardian weken voor grote aanval gewaarschuwd voor kritiek lek

MDM-leverancier Mobile Guardian is weken voor een grote aanval, waarbij de iPads en Chromebooks van zeker dertienduizend studenten en leerlingen werden gewist en daardoor maanden of soms jaren aan werk verloren, gewaarschuwd voor een kritieke kwetsbaarheid. Volgens het Singaporese ministerie van Onderwijs, dat een grote klant van Mobile Guardian is, werd dit beveiligingslek voor de aanval van begin augustus gepatcht. De persoon die het probleem ontdekte is echter bang dat er meer van dergelijke kwetsbaarheden in de oplossing aanwezig zijn.

Mobile Guardian levert een mobile device management (MDM)-oplossing voor onderwijsinstellingen, die daarmee bijvoorbeeld de iPads en Chromebooks van hun leerlingen en studenten op afstand kunnen beheren. Het bedrijf zegt wereldwijd duizenden scholen als klant te hebben. Begin deze maand vond er een aanval plaats waarbij zeker dertienduizend iPads en Chromebooks van leerlingen van 26 Singapore scholen werden gewist. Of ook onderwijsinstellingen in andere landen zijn getroffen is onbekend.

Een dag na de aanval publiceerde iemand op Reddit een bericht waarin wordt gesteld dat hij in mei een kritieke kwetsbaarheid in de MDM-oplossing ontdekte waardoor een standaard gebruiker van het platform "super admin" kon worden. Vervolgens was het mogelijk om activiteiten als schoolbeheerder uit te voeren, waaronder het resetten van alle apparaten. De ontdekker van de kwetsbaarheid informeerde zowel het Singaporese ministerie van Onderwijs als Mobile Guardian.

Het ministerie laat tegenover The Straits Times weten dat het probleem al eerder was gevonden en uiteindelijk voordat de aanval plaatsvond was gepatcht. De ontdekker van het probleem stelt op Reddit dat hij het probleem binnen drie uur had ontdekt, terwijl het ministerie en periodieke penetratietests er drie jaar over deden. Het probleem zou al sinds 2021 in het MDM-platform aanwezig zijn geweest.

Daarnaast werd het probleem na de ontdekking van het probleem niet meteen gepatcht. "Cybersecurity moet serieuzer dan dit genomen worden", aldus de ontdekker. "Het is al minder relevant hoe de recente hack heeft plaatsgevonden en of het is veroorzaakt door een meer geraffineerde aanval: het feit dat deze eenvoudige kwetsbaarheid jaren aanwezig was is op zichzelf reden tot zorg."