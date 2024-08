Defensiespecialist: staatsgeheimen Binnenhof vereisen aparte verbinding

Ambtenaren van Algemene Zaken die staatsgeheime informatie willen inzien maken hiervoor gebruik van een aparte beveiligde verbinding, maar dat hoeft geen belemmering te zijn voor de verhuizing uit het Binnenhof, zo stelt defensiespecialist Hugo Vijver tegenover de NOS. Gisteren werd bekend dat minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wil dat een deel van de ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken achterblijft op het Binnenhof, omdat de computers met staatsgeheimen niet op de tijdelijke locatie beschikbaar zijn.

"Als ik ze vergelijk met computers waarmee ik heb gewerkt, dan zijn dit normale computers. Maar het gaat om de verbinding ernaartoe", aldus Vijver. "Als je bij de Rijksoverheid stukken moet inzien die geclassificeerd zijn als geheim of confidentieel, dan kan dat niet via het gewone netwerk waar al het andere overheidsverkeer overheen gaat, maar moet dat via een apart extra beveiligd gedeelte daarvan. Dat loopt hoofdzakelijk naar de AIVD in Zoetermeer en de MIVD in de Frederikkazerne in Den Haag, maar er zijn ook verbindingen naar ministeries. Dat zijn kabels die bij ministeries bovengronds komen en op computers in een afgeschermde ruimte worden aangesloten."

Volgens de defensiespecialist is het niet lastig om een verbinding naar de nieuwe locatie aan te leggen. Hij stelt dat het letterlijk een kwestie is van de stoep openbreken en een kabel leggen of verleggen. "En dan moet je ook binnen de ruimte inrichten en dan moet aan allerlei eisen worden voldaan. Maar het is te doen en het is al heel vaak gebeurd." Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de ambtenaren van Algemene Zaken tijdelijk worden ondergebracht, beschikt volgens Vijver over dergelijke verbindingen.

De defensiespecialist noemt de ontstane situatie onvoorstelbaar. Het verbaast hem dat er niet meteen is gekozen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken op de Turfmarkt. "Dat is driehonderd meter van Algemene Zaken en daar ligt de hele infrastructuur om geheim te kunnen communiceren met de diensten op een veilige manier."