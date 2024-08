Microsoft verwacht misbruik van kritiek 'wormable' Windows TCP/IP-lek

Microsoft verwacht dat aanvallers misbruik zullen maken van een kritieke TCP/IP-kwetsbaarheid in Windows waardoor remote code execution zonder enige interactie van gebruikers mogelijk is. Volgens securitybedrijf ZDI kan via het beveiligingslek een computerworm worden verspreid. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2024-38063, laat een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code op systemen uitvoeren, zonder dat hier enige interactie van gebruikers voor is vereist.

Het versturen van speciaal geprepareerde IPv6-pakketten volstaat. Systemen waarop IPv6 staat uitgeschakeld zijn dan ook niet kwetsbaar, aldus Microsoft. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. "Je kunt IPv6 uitschakelen om misbruik te voorkomen, maar IPv6 staat bijna op alles standaard ingeschakeld", zegt Dustin Childs van ZDI.

Wat de kans op misbruik betreft heeft Microsoft dit als 'more likely' ingeschat. Het techbedrijf kwam gisterenavond met updates voor de kwetsbaarheid, die op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd. Het probleem was gerapporteerd door een onderzoeker van cybersecuritybedrijf Cyber KunLun.