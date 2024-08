Duitse overheid komt met digitaal veiligheidskeurmerk voor smartphones

De Duitse overheid heeft vandaag een digitaal veiligheidskeurmerk voor smartphones en tablets gelanceerd, waarmee gebruikers kunnen zien dat de apparaten over een minimaal beveiligingsniveau beschikken. Het digitale veiligheidskeurmerk werd eerder al voor e-mailproviders, routers, 'slimme camera's', Internet of Things-apparaten en videovergaderdiensten beschikbaar gemaakt.

Volgens het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, bevatten smartphones en tablets grote hoeveelheden persoonlijke data, zoals foto's, video's, berichten en contacten. "Een passend beveiligingsniveau voor mobiele apparaten is een essentieel onderdeel om deze data en daarmee ook consumenten te beschermen", aldus het Duitse cyberagentschap.

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moeten fabrikanten aan verschillende verplichtingen voldoen. Zo moeten fabrikanten alert zijn op kwetsbaarheden, hier transparant over communiceren en ze tijdig verhelpen. Daarnaast moet er een passend rechtensysteem zijn dat gebruikers controle over met name relevante data, sensoren en interfaces geeft. Bij actief gebruik van sensoren zoals microfoon, camera of locatie moet dit worden weergegeven.

Vooraf geïnstalleerde apps moeten via een beveiligde wijze communiceren, geen onnodige permissies vragen en niet zonder intentie van gebruikers de microfoon, camera of locatie gebruiken, ook al hebben ze hier rechten toe. Fabrikanten die aan de eisen denken te voldoen kunnen dit laten auditen. "Met het digitale veiligheidskeurmerk geeft het BSI fabrikanten de mogelijkheid om de belofte van digitale veiligheid in hun producten aan te tonen. Consumenten kunnen vervolgens digitale veiligheid in hun aankoopbeslissing meenemen", zo stelt het cyberagentschap.