General Motors aangeklaagd voor illegaal verzamelen en verkopen rijgedrag

General Motors is door de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd voor het illegaal verzamelen en verkopen van het rijgedrag van automobilisten aan verzekeringsmaatschappijen. Volgens de aanklacht zijn de gegevens van 1,5 miljoen Texanen verhandeld, zonder dat die dit wisten of hier toestemming voor hadden gegeven. De actie volgt nadat procureur-generaal Ken Paxton begin juni een onderzoek startte naar het verzamelen en verkopen van rijgegevens door autofabrikanten. "De technologie in moderne voertuigen laat fabrikanten miljoenen datapunten over automobilisten verzamelen", aldus de procureur-generaal destijds.

"Ons onderzoek heeft laten zien dat General Motors zich schuldig heeft gemaakt aan schandalige zakelijke praktijken die de privacy van Texanen en de wet hebben geschonden", aldus Paxton. "Bedrijven gebruiken invasieve technologie om de rechten van onze burgers op ondenkbare manieren te schenden. Miljoenen Amerikaanse automobilisten wilden een auto kopen, geen uitgebreid surveillancesysteem dat onrechtmatig informatie over elke rit die ze maken vastlegt en hun gegevens verkoopt aan elk bedrijf dat bereid is ervoor te betalen."

De procureur-generaal stelt dat General Motors sinds 2015 technologie in de auto's heeft geïnstalleerd die uitgebreide informatie over het rijgedrag verzamelt, analyseert en doorstuurt, elke keer dat de auto wordt gebruikt. De autofabrikant verkocht deze informatie aan verschillende bedrijven, waaronder twee bedrijven die de informatie gebruikten voor het berekenen van "rijscores". Deze rijscores werden dan verkocht aan verzekeringsmaatschappijen.

Paxton stelt verder dat General Motors klanten heeft misleid door hen te vertellen dat ze als onderdeel van het "onboarding" proces van de auto, zich voor verschillende producten moesten aanmelden, anders zouden bepaalde veiligheidsfeatures worden uitgeschakeld. Het ging onder andere om OnStar Smart Driver. Klanten werd niet verteld dat op deze manier het rijgedrag uitgebreid werd verzameld en ook verkocht.