Testaankoop klaagt bij toezichthouder over nieuw privacybeleid LinkedIn

De Belgische consumentenorganisatie Testaankoop heeft bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een klacht ingediend over het nieuwe privacybeleid van LinkedIn. In het nieuwe beleid geeft LinkedIn zichzelf toestemming om gegevens, foto’s en privéberichten te gebruiken zonder zijn gebruikers daarvan op de hoogte te brengen wat in strijd met de AVG en Belgische wetgeving is, aldus Testaankoop. Dat wil dat de Belgische privacytoezichthouder nu optreedt.

Eind maart heeft LinkedIn het privacybeleid gewijzigd. Volgens Testaankoop verbergt LinkedIn bewust voor zijn gebruikers dat het persoonlijke gegevens gebruikt om zijn eigen AI-tools te ontwikkelen. "Zonder je toestemming te vragen, eigent LinkedIn zich het recht toe om al je zoekopdrachten, foto's, posts en zelfs je privéberichten te gebruiken om zijn artificiële intelligentie te trainen. Dat vinden wij niet kunnen en dus hebben we een klacht ingediend”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop.

De Consumentenorganisatie wijst erop dat de AVG bepaalt dat alle wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens duidelijk en transparant moeten worden aangekondigd, en dat er altijd een recht van bezwaar moet zijn om gebruikers in staat te stellen het gebruik van hun gegevens te weigeren. "Wat LinkedIn doet is niet wettelijk. Het platform geeft aan dat gebruikers die bezwaar willen maken tegen een wijziging in het privacybeleid simpelweg hun account moeten verwijderen. Voor de vorm bestaat er wel een formulier om je bezwaar te uiten, maar de klantendienst reageert daar niet op, waardoor het niet effectief is", laat Testaankoop verder weten.

Volgens Clays was het eerst Meta dat probeerde om gegevens van gebruikers zonder hun toestemming te gebruiken en blijkt nu LinkedIn dit al langer te doen. "Dit soort situaties zijn onaanvaardbaar en we roepen de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit dan ook op om meer toezicht te houden. Privacybescherming mag geen Far West worden, waarbij dit soort platformen maar doen wat ze willen met de data van hun gebruikers. Het belang van AI mag geen vrijgeleide zijn om zomaar regels met de voeten te treden."