Microsoft voorziet Windows Sandbox van meer opties voor uitwisselen data

Microsoft heeft een testversie van de nieuwe Windows Sanbox voor Windows 11 uitgerold die over meer opties beschikt voor het uitwisselen van data tussen de host en de sandbox. De Windows Sandbox biedt een 'lichtgewicht desktopomgeving' voor het uitvoeren van applicaties. Software die binnen de sandbox wordt geïnstalleerd blijft binnen de sandbox en draait gescheiden van de host-machine, aldus de uitleg van Microsoft. De sandbox is daarnaast tijdelijk. Wanneer die wordt gesloten zullen ook alle software en bestanden worden verwijderd.

Voor Windows 11 werkt Microsoft aan een nieuwe versie van de sandbox. Deze versie biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld informatie via het clipboard tussen de host en sandbox uit te wisselen. Ook de mogelijkheid om mappen te delen is nu beschikbaar, alsmede 'audio/video input control'. Verder beschikt de nu uitgebrachte testversie over een 'supervroege' versie van command line support. De Windows Sandbox Client Preview is beschikbaar via Windows 11 Insider Preview Build 27686.