KPN-medewerker krijgt celstraf voor delen klantgegevens met criminelen

Een 21-jarige medewerker van KPN is voor het delen van klantgegevens met criminelen, die daarmee vervolgens bankhelpdeskfraude pleegden, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan acht voorwaardelijk. Volgens de rechtbank ging het om grote hoeveelheden persoonsgegevens van klanten. De KPN-medewerker maakte foto's van de persoonsgegevens, die hij vervolgens via Telegram en chats deelde. Zo werden op de telefoon van de verdachte meer dan zeshonderd foto's met persoonsgegevens aangetroffen, alsmede een belscript voor het plegen van fraude. In totaal beschikte de man over gegevens van 679 KPN-klanten.

De gegevens die de KPN-medewerker aan criminelen verstrekte werden vervolgens gebruikt voor bankhelpdeskfraude. Zo werden met de gegevens (hoog)bejaarde slachtoffers opgelicht. Het onderzoek kwam aan het rollen toen KPN een melding ontving dat een klant op leeftijd van haar geld en sieraden was bestolen, nadat zij door een zogenaamde KPN-medewerker was gebeld.

In het bedrijfssysteem kon KPN de telefoongesprekken van deze zogenaamde KPN-medewerker met het slachtoffer niet terugvinden. Daarop heeft KPN onderzocht welke helpdeskmedewerker de gegevens van het slachtoffer in het klantensysteem van KPN had opgezocht. Dat bleek het account van de verdachte te zijn geweest. Wat opviel was dat de gebruiker van het account de gegevens buiten reguliere werktijd had opgezocht: om vijf uur ’s ochtends.

Uit nader onderzoek van KPN bleek dat het account grote hoeveelheden klantgegevens had geraadpleegd, steeds van klanten geboren in de jaren ’30 of ‘40. KPN heeft daarop de klanten, waarvan de gegevens door de verdachte waren geraadpleegd, geïnformeerd. In reactie daarop kwamen 26 meldingen en aangiften bij KPN binnen van klanten die aangaven slachtoffer te zijn geworden van (bank)helpdeskfraude of pogingen daartoe.

Daarnaast pleegde de man Marktplaatsfraude door een artikel waarvoor betaald was niet te leveren. Hij pleegde meerdere vormen van fraude telkens om daar financieel van te profiteren, aldus de rechtbank Amsterdam. De man was al een keer eerder veroordeeld voor vermogensdelicten, wat de rechter in zijn nadeel liet meewegen. Vanwege de 'ernst en omvang' van de feiten vond de rechtbank een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan acht voorwaardelijk, passend en geboden.